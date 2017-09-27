

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 27 сентября на заседании Городской Думы народные избранники отдали под застройку участок площадью 19,2 тысяч кв. метров по улице Пархоменко, 1.

По этому адресу, возможно, скоро появятся объекты недвижимости. Народные избранники перевели этот участок из зоны производственно-делового назначения в зону застройки объектами общественно-делового и жилого назначения. Стоит отметить, что на территории бывшего ЛВЗ находятся несколько памятников архитектуры.

Напомним, в январе 2016 года компания ОАО «Росспиртпром» продала волгоградский ликеро-водочный завод за 118 миллионов рублей неизвестному покупателю. Продажа предприятия состоялась через полгода после того, как областные власти заявили о желании спасти ЛВЗ.

Также, на минувшем заседании нардепы поддержали решение о смене правил землепользования на участке в 10 тысяч кв. метров по проспекту имени Ленина, 38.

По этому адресу в непосредственной близости от музея-панорамы «Сталинградская битва», расположены три здания Технического колледжа. Сейчас корпуса образовательного учреждения находятся в ведении профильного комитета региона и стоят на балансе областной казны. Однако, по заверениям представителей городского департамента градостроительства и архитектуры, из-за неудовлетворительного состояния помещений, занятия в этих корпусах не проходят. Студенты занимаются в других районах Волгограда.

Напомним, в июле этого года состоялись публичные слушания по изменению территориальной зоны Техколледжа с зоны застройки специализированными объектами научного и учебного назначения на зону застройки объектами общественно-делового назначения. Тогда семь человек высказались за изменение правил землепользования и застройки, еще один волгоградец воздержался. Окончательно судьбу здания в центре города сегодня решили депутаты.

Теперь в помещениях Технического колледжа могут быть расположены объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, а также офисы и банки.

Добавим, что представительному органу также предстоит рассмотреть проект решения о создании зоны комплексного и устойчивого развития на территории в 132 гектара, которая ранее принадлежала Волгоградскому тракторному заводу. Этой весной такую инициативу поддержали шесть волгоградцев на публичных слушаниях.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»