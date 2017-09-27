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По этому адресу, возможно, скоро появятся объекты недвижимости. Народные избранники перевели этот участок из зоны производственно-делового назначения в зону застройки объектами общественно-делового и жилого назначения. Стоит отметить, что на территории бывшего ЛВЗ находятся несколько памятников архитектуры.
Напомним, в январе 2016 года компания ОАО «Росспиртпром» продала волгоградский ликеро-водочный завод за 118 миллионов рублей неизвестному покупателю. Продажа предприятия состоялась через полгода после того, как областные власти заявили о желании спасти ЛВЗ.
Также, на минувшем заседании нардепы поддержали решение о смене правил землепользования на участке в 10 тысяч кв. метров по проспекту имени Ленина, 38.
По этому адресу в непосредственной близости от музея-панорамы «Сталинградская битва», расположены три здания Технического колледжа. Сейчас корпуса образовательного учреждения находятся в ведении профильного комитета региона и стоят на балансе областной казны. Однако, по заверениям представителей городского департамента градостроительства и архитектуры, из-за неудовлетворительного состояния помещений, занятия в этих корпусах не проходят. Студенты занимаются в других районах Волгограда.
Напомним, в июле этого года состоялись публичные слушания по изменению территориальной зоны Техколледжа с зоны застройки специализированными объектами научного и учебного назначения на зону застройки объектами общественно-делового назначения. Тогда семь человек высказались за изменение правил землепользования и застройки, еще один волгоградец воздержался. Окончательно судьбу здания в центре города сегодня решили депутаты.
Теперь в помещениях Технического колледжа могут быть расположены объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, а также офисы и банки.
Добавим, что представительному органу также предстоит рассмотреть проект решения о создании зоны комплексного и устойчивого развития на территории в 132 гектара, которая ранее принадлежала Волгоградскому тракторному заводу. Этой весной такую инициативу поддержали шесть волгоградцев на публичных слушаниях.
Полина Макарова
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