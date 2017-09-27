Жителям 52-х домов в Дзержинском районе снова перенесли срок подачи горячей воды

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, в минувшие выходные в Дзержинском районе завершились основные строительно-монтажные работы по реконструкции теплотрассы. После этого 25 сентября был организован пуск теплоносителя с целью возобновления подачи горячего водоснабжения в дома потребителей. Однако 26 сентября произошел порыв в двух метрах от реконструированной теплотрассы - на старом участке трубопровода диаметром 500 мм по ул. Симонова.

- В процессе обследования поврежденного участка было определено, что устранить дефект локально (с помощью латочного ремонта) не представляется возможным. Решено заменить поврежденный участок трубы длиной около 10 метров, - прокомментировали в ООО "Концессии водоснабжения".

После проведенных работ на трубопроводе будут смонтированы два затвора, которые позволят в ночь на 28 сентября подать воду в жилые дома по ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, ул. Космонавтов, 17, 19,19/1, 19/2, 23, 27, 33, Симонова, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.

В оставшиеся жилые дома микрорайона Семь ветров по ул. Симонова, 19а, 19б, 27, 31, 31а, а также по ул. Землячки, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а, ул. Космонавтов, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47а, 49, ул. им. 8-й Воздушной армии, 40, 44, 46, 48, 54, 52, 56, возобновить подачу горячей воды планируется в ночь с 28 на 29 сентября после замены поврежденного участка трубопровода.

Напомним, что это уже шестое перенесение сроков подачи горячей воды. Горячее водоснабжение было ограничено 10 августа. Обещанная еще 30 августа подача горячей воды не произошла в квартирах жителей Дзержинского района, поскольку ее ограничение официально продлили сначала до 9, затем до 17, а потом и вовсе одним до 25, а другим до 26 сентября.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"