За 100 миллионов светофоры Волгограда оборудуют системой управления

Документ о выделении субсидии из областного бюджета на внедрение системы адаптивного управления светофорами на маршрутах движения контрагентов FIFA был опубликован накануне на портале правовой информации.

Согласно опубликованным данным, из казны области Волгоград получит на новую систему 99 миллионов рублей.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», заявка на покупку нового оборудования уже появилась на портале госзакупок.

В техническом задании к заявке указано, что светофоры города должны будут обеспечить новой техникой до 25 декабря 2017 года. Гарантия составит 12 месяцев со дня покупки.

Подрядчику предстоит установить системы на крестообразных, Т-образных, и других перекрестках, а также на пешеходных переходах.

Вся система будет работать с использованием беспроводного оборудования связи стандартов GSM, EDGE, 3G (UMTS/WCDMA, CDMA, HSPA, HSPA+), или 4G (WiMAX, LTE, LTE+).

Всего систему контроля установят на 56 светофорах на главных дорогах Волгограда. Так, она появится на проспектах Жукова и Ленина, шоссе Авиаторов, улице Рабоче-Крестьянской, Комсомольской, Рокоссовского и других.

Отметим, что за прошедшие полгода в Волгограде щедро потратились на всё, что связано с дорожной безопасностью. Колоссальные средства пошли на покупку дорожных знаков, камер, ограждений и светофоров.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»