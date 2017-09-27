ОАО ЕДКММ
За 100 миллионов светофоры Волгограда оборудуют системой управления Печать
27.09.2017 12:59

За 100 миллионов светофоры Волгограда оборудуют системой управления

Для удобства передвижения членов FIFA по городу во время ЧМ-2018 администрация Волгоградской области выделила деньги на систему управления светофорами.

Документ о выделении субсидии из областного бюджета на внедрение системы адаптивного управления светофорами на маршрутах движения контрагентов FIFA был опубликован накануне на портале правовой информации.

Согласно опубликованным данным, из казны области Волгоград получит на новую систему 99 миллионов рублей.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», заявка на покупку нового оборудования уже появилась на портале госзакупок.

В техническом задании к заявке указано, что светофоры города должны будут обеспечить новой техникой до 25 декабря 2017 года. Гарантия составит 12 месяцев со дня покупки.

Подрядчику предстоит установить системы на крестообразных, Т-образных, и других перекрестках, а также на пешеходных переходах.

Вся система будет работать с использованием беспроводного оборудования связи стандартов GSM, EDGE, 3G (UMTS/WCDMA, CDMA, HSPA, HSPA+), или 4G (WiMAX, LTE, LTE+).

Всего систему контроля установят на 56 светофорах на главных дорогах Волгограда. Так, она появится на проспектах Жукова и Ленина, шоссе Авиаторов, улице Рабоче-Крестьянской, Комсомольской, Рокоссовского и других.

Отметим, что за прошедшие полгода в Волгограде щедро потратились на всё, что связано с дорожной безопасностью. Колоссальные средства пошли на покупку дорожных знаков, камер, ограждений и светофоров.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru