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Жителям Ворошиловского района перекроют газоснабжение Печать
27.09.2017 14:21

Жителям Ворошиловского района перекроют газоснабжение

ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» сообщает об отключении газа абонентам в Ворошиловском районе.

Приостановка газоснабжения произойдет из-за выполнения планового ремонта на объектах газоснабжения.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе газовой организации, 11 октября с 08.00 до 20.00 часов подача будет прекращена в Ворошиловском районе на следующих улицах:

Баррикадная, Циолковского, Каменская, Огарева, Р.Крестьянская, Иркутская, Лавочкина, Краснослободская, Бобруйская, Козловская, Профсоюзная, Ковровская, Клинская, Академическая, Симбирская, Социалистическая, Ростовская, Буханцева, Череповецкая, Дубовская, Кузнецкая, Моздокская, Елецкая, Липецкая, Елисеева, Новоузенская, Ардатовская, Гродненская, Ковенская, Комитетская, Клубная,С. Филиппова, Ким, Дербентская, Магнитогорская, Нежинская, Воркутинская, Мурманская, Кронштадская, ул.пер.Долгий, пер.Елецкий, Звездина, пер.Дубовский, пер.Моздокский, Черновицкая, Воропоновская, Ю.Долгорукого, Кавказская, Яблочная, Панина, Ленинградская, Ельшанская, Елабужская, Ставропольская, Ленкоранская, Саранская Котлубанская, пер.Новоузенский,Чарджуйская, Двуреченская, пер.Рыбинский, пер.Ленкоранский, пер.Ченстаховский, М.Расковой, Павловская, Восточная, Прикарпатская, Детская, пер.Детский, пос.Саранский, пер.Чебокарский, Доменная, пер.Чембарский, Карьерная, Миргородская, Чембарская, Майкопская, Пугачевская,Таджикская, Белорусская, Иловайская, Азербайджанская, Алма-Атинская, Казанская, Ашхабадская, Белоглинская, Валдайская, Вяземская, Иванова, Куйбышевская, Карповская, Калачевская, Лугопольская, Лужская, Макарчука, Минераловодская, Максимовский разъезд, Нарезенская, пер. В.Островского, Острогожская, Поворинская, Радомская, Уржумская, Феодосийская, Челябинская, Чинаковская, Читинская, Чигиринская, Чонгарская, Чинарская, Чистопольская, Серпуховская, Ц.Обороны.

Чтобы избежать несчастных случаев, горожан просят не оставлять газовое оборудование включенным.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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