В Волгоградской области выросло число людей, защищенных от гриппа



Прививочная кампания в этом году началась раньше обычного. По состоянию на 22 сентября 2017 года против гриппа защищены 576,6 тысяч человек, что составляет 22,6% от населения региона. Отмечается, что в числе привитых теперь 112,9 тысяч детей. Также, за счет средств работодателей от гриппа защитились 69 человек.

В начале сентября региональный Роспотребнадзор сообщал, что вакцинацией охвачены 217,4 тысяч человек.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, всего бесплатную иммунизацию получат больше миллиона волгоградцев. Во все государственные медицинские учреждения области уже поступили гриппозные вакцины для детей и взрослых.

Как отметили в ведомстве, прививки в данный период (начало осени) наиболее оптимальны, поскольку у организма будет время для формирования иммунитета. Кроме того, сейчас в регионе сохраняется неэпидемическая ситуация по ОРВИ, что сделает прививочную компанию более эффективной.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress