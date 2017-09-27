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В Волгоградской области выросло число людей, защищенных от гриппа Печать
27.09.2017 14:50

В Волгоградской области выросло число людей, защищенных от гриппа

Роспотребнадзор опубликовал свежие данные о результатах текущей прививочной кампании.


Прививочная кампания в этом году началась раньше обычного. По состоянию на 22 сентября 2017 года против гриппа защищены 576,6 тысяч человек, что составляет 22,6% от населения региона. Отмечается, что в числе привитых теперь 112,9 тысяч детей. Также, за счет средств работодателей от гриппа защитились 69 человек.

В начале сентября региональный Роспотребнадзор сообщал, что вакцинацией охвачены 217,4 тысяч человек.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, всего бесплатную иммунизацию получат больше миллиона волгоградцев. Во все государственные медицинские учреждения области уже поступили гриппозные вакцины для детей и взрослых.

Как отметили в ведомстве, прививки в данный период (начало осени) наиболее оптимальны, поскольку у организма будет время для формирования иммунитета. Кроме того, сейчас в регионе сохраняется неэпидемическая ситуация по ОРВИ, что сделает прививочную компанию более эффективной.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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