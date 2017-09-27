В Волгограде едва не арестовали танкер с нефтью из Ярославля

Документы о наложении ареста на нефтеналивной танкер «Волгонефть-39» поступили в Красноармейский районный отдел ФССП от коллег в Ярославской области.

Чтобы выполнить поручение местные приставы запросили в ФГУ Волго-Донском Государственном бассейне водных путей и судоходства координаты танкера и разрешение на беспрепятственный доступ на судна для описи и ареста.

Собственнику танкера перспектива расставания с судном не понравилась, поэтому он незамедлительно кинулся оплачивать задолженность в 92 миллиона рублей.

Так волгоградские приставы помогли коллегам из Ярославля исполнить решение суда.

Юлия Соболева

Фото: ФССП по Волгоградской области