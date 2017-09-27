ОАО ЕДКММ
В Волгограде едва не арестовали танкер с нефтью из Ярославля Печать
27.09.2017 15:02

В Волгограде едва не арестовали танкер с нефтью из Ярославля

Судебные приставы взыскали 92 миллиона рублей задолженности с ярославского судна, стоящего на рейде Волги в Красноармейском районе.

Документы о наложении ареста на нефтеналивной танкер «Волгонефть-39» поступили в Красноармейский районный отдел ФССП от коллег в Ярославской области.

Чтобы выполнить поручение местные приставы запросили в ФГУ Волго-Донском Государственном бассейне водных путей и судоходства координаты танкера и разрешение на беспрепятственный доступ на судна для описи и ареста.

Собственнику танкера перспектива расставания с судном не понравилась, поэтому он незамедлительно кинулся оплачивать задолженность в 92 миллиона рублей.

Так волгоградские приставы помогли коллегам из Ярославля исполнить решение суда.

Юлия Соболева
Фото: ФССП по Волгоградской области

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru