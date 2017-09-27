Теперь льготный тариф будет действовать и в троллейбусе



Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», 27 сентября на заседании Гордумы народные избранники одобрили тариф «Льготный проездной» для трамвая и троллейбуса. Таким образом, с 1 октября для льготников и пенсионеров цена проезда в данных видах транспорта составит 10 рублей.

А месячный «Льготный проездной» (трамвай-троллейбус) на 45 поездок с использованием транспортной карты «Волна» обойдется в 450 рублей.

Напомним, льготный тариф на трамвай Гордума установила еще в июле этого года. Позднее предложение об изменении тарифа «Трамвай» на «Трамвай-троллейбус» было внесено мэрией в представительный орган.

Полина Макарова

ФОТО: Администрация Волгограда