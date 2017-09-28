Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сегодня долгожданную горячую воду дали тем, кто живет по ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, ул. Космонавтов, 17, 19,19/1, 19/2, 23, 27, 33, Симонова, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.

В оставшиеся жилые дома по ул. Симонова, 19а, 19б, 27, 31, 31а, а также по ул. Землячки, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а, ул. Космонавтов, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47а, 49, ул. им. 8-й Воздушной армии, 40, 44, 46, 48, 54, 52, 56 водоснабжение придет сегодня ночью.

Напомним, что прошедшие 50 дней стали настоящим испытанием для жителей микрорайона Семь ветров, поскольку компания «Концессии теплоснабжения» шесть раз срывала сроки.

С горячей водой жильцы 52-х домов попрощались 10 августа. Обещанная еще 30 августа подача горячей воды не произошла в квартирах жителей Дзержинского района, поскольку ее ограничение официально продлили сначала до 9, затем до 17, а потом и вовсе одним до 25, а другим до 26 сентября.

Однако 26 сентября произошел порыв в двух метрах от реконструированной теплотрассы - на старом участке трубопровода диаметром 500 мм по ул. Симонова. Из-за замены поврежденного участка срок снова сдвинулся.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress