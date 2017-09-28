ОАО ЕДКММ
Со 2 октября в регионе отменят две электрички Печать
28.09.2017 11:15

Со 2 октября в регионе отменят две электрички

Приволжская железная дорога сообщает об изменении движения пригородных поездов в Волгоградской области.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе транспортной компании, изменения графика связаны с окончанием дачного сезона.

Со 2 октября будут отменены следующие пригородные поезда:

№ 6207 Волгоград-1 – Канальная. Отправление со ст. Волгоград-1 в 17:10, прибытием на ст. Канальная в 18:32.
№ 6208 Канальная – Волгоград-1. Отправление со ст. Канальная в 19:28, прибытие на ст. Волгоград-1 в 20:48.

Также с начала октября будут назначены следующие электрички:

№ 6209 Волгоград-1 – Шпалопропитка. Отправление со ст. Волгоград-1 ежедневно в 17:10, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 18:10;
№ 6210 Шпалопропитка – Волгоград-1. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 18:31, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 19:31.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru