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|Со 2 октября в регионе отменят две электрички
|28.09.2017 11:15
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе транспортной компании, изменения графика связаны с окончанием дачного сезона.
Со 2 октября будут отменены следующие пригородные поезда:
№ 6207 Волгоград-1 – Канальная. Отправление со ст. Волгоград-1 в 17:10, прибытием на ст. Канальная в 18:32.
Также с начала октября будут назначены следующие электрички:
№ 6209 Волгоград-1 – Шпалопропитка. Отправление со ст. Волгоград-1 ежедневно в 17:10, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 18:10;
Юлия Соболева
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