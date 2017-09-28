Со 2 октября в регионе отменят две электрички

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе транспортной компании, изменения графика связаны с окончанием дачного сезона.

Со 2 октября будут отменены следующие пригородные поезда:

№ 6207 Волгоград-1 – Канальная. Отправление со ст. Волгоград-1 в 17:10, прибытием на ст. Канальная в 18:32.

№ 6208 Канальная – Волгоград-1. Отправление со ст. Канальная в 19:28, прибытие на ст. Волгоград-1 в 20:48.

Также с начала октября будут назначены следующие электрички:

№ 6209 Волгоград-1 – Шпалопропитка. Отправление со ст. Волгоград-1 ежедневно в 17:10, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 18:10;

№ 6210 Шпалопропитка – Волгоград-1. Отправление со ст. Шпалопропитка ежедневно в 18:31, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 19:31.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»