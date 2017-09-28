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|Сто волгоградцев перешагнули вековой рубеж
|28.09.2017 12:58
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Пенсионеров в возрастной группе «80 лет и старше» в области насчитывается 85,9 тысяч человек. А 100-летнего рубежа в этом году достигли 109 жителей региона.
Подавляющее большинство пожилых волгоградцев (85%) получают страховую пенсию по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.
Напомним, в минувшем августе к пенсии добавилось 33,6 рубля, а ее средний размер составил 12 163 рублей.
А недавно губернатор подписал документ об установлении величины прожиточного минимума в Волгоградской области на второй квартал 2017 года. Для пенсионеров он составил 7 670 рублей.
Полина Макарова
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