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Сто волгоградцев перешагнули вековой рубеж Печать
28.09.2017 12:58

Сто волгоградцев перешагнули вековой рубеж

100-летний юбилей в этом году отметили 109 жителей Волгоградской области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского пенсионного фонда, в настоящее время в регионе проживают почти 780 тысяч пенсионеров. При этом среди них женщин больше, чем мужчин на 251 тысячу человек.

Пенсионеров в возрастной группе «80 лет и старше» в области насчитывается 85,9 тысяч человек. А 100-летнего рубежа в этом году достигли 109 жителей региона.

Подавляющее большинство пожилых волгоградцев (85%) получают страховую пенсию по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.

Напомним, в минувшем августе к пенсии добавилось 33,6 рубля, а ее средний размер составил 12 163 рублей.

А недавно губернатор подписал документ об установлении величины прожиточного минимума в Волгоградской области на второй квартал 2017 года. Для пенсионеров он составил 7 670 рублей.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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