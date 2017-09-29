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В регионе пройдет рейд по пьяным водителям Печать
29.09.2017 10:41

В регионе пройдет рейд по пьяным водителям

С 29 по 30 сентября 2017 года инспекторы ГИБДД массово проверят волгоградских водителей.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в целях профилактики вождения в пьяном виде с 18:00 29 сентября по 2:00 30 сентября на территории Волгоградской области дорожные полицейские проведут специальный рейд.

Отметим, что с начала года на территории региона произошло 1 757 дорожно-транспортных происшествий, из них 151 авария случилась по вине нетрезвых водителей. При этом в подобных инцидентах погибли 24 человека, в том числе один ребенок. Еще 157 человек получили различные травмы.

Региональная Госавтоинспекия напоминает, что за вождение в нетрезвом состоянии законом предусмотрено административное наказание.

Полина Макарова
ФОТО: ГУ МВД России по региону

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