В регионе пройдет рейд по пьяным водителям



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в целях профилактики вождения в пьяном виде с 18:00 29 сентября по 2:00 30 сентября на территории Волгоградской области дорожные полицейские проведут специальный рейд.

Отметим, что с начала года на территории региона произошло 1 757 дорожно-транспортных происшествий, из них 151 авария случилась по вине нетрезвых водителей. При этом в подобных инцидентах погибли 24 человека, в том числе один ребенок. Еще 157 человек получили различные травмы.

Региональная Госавтоинспекия напоминает, что за вождение в нетрезвом состоянии законом предусмотрено административное наказание.

Полина Макарова

ФОТО: ГУ МВД России по региону