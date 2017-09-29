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Волгоградскую область в выходные накроют дожди Печать
29.09.2017 12:04

Волгоградскую область в выходные накроют дожди

Регион в ближайшие выходные ожидают осадки.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ЦГМС, в Волгоградской области выходные будут дождливыми. При этом в отдельных районах региона осадки ожидаются уже днем 30 cентября.

В ночь на воскресенье синоптики обещают заморозки. Столбик термометра опустится до -1...-3°C. Днем температура воздуха прогреется до +10...+12ºС.

Дождливая погода прогнозируется в первый день второго осеннего месяца не только в районах области, но и в Волгограде. Ночью температура воздуха в областном центре будет +3...+5ºС, днем поднимется до +10...+12ºС.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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