Волгоградскую область в выходные накроют дожди

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ЦГМС, в Волгоградской области выходные будут дождливыми. При этом в отдельных районах региона осадки ожидаются уже днем 30 cентября.

В ночь на воскресенье синоптики обещают заморозки. Столбик термометра опустится до -1...-3°C. Днем температура воздуха прогреется до +10...+12ºС.

Дождливая погода прогнозируется в первый день второго осеннего месяца не только в районах области, но и в Волгограде. Ночью температура воздуха в областном центре будет +3...+5ºС, днем поднимется до +10...+12ºС.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"