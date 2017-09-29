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|Волгоградцев приглашают на выставку экспонатов в духе "Кунсткамеры"
|29.09.2017 13:07
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе музея-заповедника "Старая Сарепта", волгоградцев и гостей города приглашают на выставку восковых фигур по книге рекордов Гиннесса и экспонатов в духе "Кунсткамеры".
- На выставке представлены восковые фигуры самых необычных людей планеты. Благодаря своим неординарным поступкам, достижениям и внешности, они были удостоены чести оставить свои имена на страницах популярной Книги рекордов Гиннесса. Также на экспозиции находятся заспиртованные в банках и колбах внутренние органы людей. На выставке наглядно можно увидеть влияние курения, алкоголизма и наркомании на организм человека, - отметили в музее.
Необычная выставка откроется в "Старой Сарепте" 30 сентября в 10:00.
Надира Коннова
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