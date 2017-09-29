ОАО ЕДКММ
Волгоградские зенитчики ракетной системой «Тор-МУ» уничтожили 50 условных противников Печать
29.09.2017 14:16

Волгоградские зенитчики ракетной системой «Тор-МУ» уничтожили 50 условных противников

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области проходят учения зенитного ракетного дивизиона мотострелкового соединения ЮВО.

Военные завершили полевой выход с применением зенитной ракетной системы «Тор-МУ». На ней зенитчики отрабатывали обнаружение и поражение воздушных судов на расстоянии от 2 до 12 км.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в ЮВО, специалисты войсковой ПВО тренировались уничтожать планирующие бомбы, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Ракетную систему испытывали в условиях, которые были наиболее приближены к боевым с использованием дымов, внезапных целей и радиопомех.

В учениях участвовали 200 военнослужащих и 30 единиц боевой техники. Всего было уничтожено свыше 50 воздушных мишеней.

Юлия Соболева
Фото: пресс-служба ЮВО

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru