Волгоградские зенитчики ракетной системой «Тор-МУ» уничтожили 50 условных противников

Военные завершили полевой выход с применением зенитной ракетной системы «Тор-МУ». На ней зенитчики отрабатывали обнаружение и поражение воздушных судов на расстоянии от 2 до 12 км.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в ЮВО, специалисты войсковой ПВО тренировались уничтожать планирующие бомбы, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Ракетную систему испытывали в условиях, которые были наиболее приближены к боевым с использованием дымов, внезапных целей и радиопомех.

В учениях участвовали 200 военнослужащих и 30 единиц боевой техники. Всего было уничтожено свыше 50 воздушных мишеней.

Юлия Соболева

Фото: пресс-служба ЮВО