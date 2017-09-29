В Волжском иссякает вакцина против гриппа



Вчера и сегодня в поликлинике № 1 и поликлинике № 4 города Волжского закончилась вакцина против гриппа.

Как ранее сообщало ИА «СоцИнформБюро», в этом году прививочная компания началась в середине августа. Однако активно участвовать в ней волжане стали только с наступлением холодов.

- С наступлением холодов волжане стали массово идти в городские больницы на вакцинацию. Вот только сегодня пришлось отказать учащимся гимназии и простым жителям - у нас вакцина закончилась. Теперь вакцину завезут летом следующего года, - рассказала медработник поликлиники № 1 Волжского.

Отметим, что ранее пресс-служба облздрава сообщала, что прививки от гриппа получат больше миллиона волгоградцев. А Волгоградский Роспотребнадзор недавно опубликовал данные, согласно которым против гриппа защищены 576,6 тысяч человек.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress