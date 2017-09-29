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|В Волжском иссякает вакцина против гриппа
|29.09.2017 14:24
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Как ранее сообщало ИА «СоцИнформБюро», в этом году прививочная компания началась в середине августа. Однако активно участвовать в ней волжане стали только с наступлением холодов.
- С наступлением холодов волжане стали массово идти в городские больницы на вакцинацию. Вот только сегодня пришлось отказать учащимся гимназии и простым жителям - у нас вакцина закончилась. Теперь вакцину завезут летом следующего года, - рассказала медработник поликлиники № 1 Волжского.
Отметим, что ранее пресс-служба облздрава сообщала, что прививки от гриппа получат больше миллиона волгоградцев. А Волгоградский Роспотребнадзор недавно опубликовал данные, согласно которым против гриппа защищены 576,6 тысяч человек.
Полина Макарова
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