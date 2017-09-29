На проспекте Университетском завершают демонтаж аварийного дома

Как сообщают в мэрии Волгограда, специалисты подрядной организации разобрали верхние и нижние этажи аварийного жилого здания №60 по проспекту Университетскому.

Согласно муниципальному контракту, всю работу на объекте подрядная организация должна полностью завершить к середине октября этого года. В дальнейшем на этом месте появится сквер.

Напомним, в результате разрушения многоквартирного дома по адресу проспект Университетский, 60 в Советском районе Волгограда пострадало 45 квартир. Здание признали аварийным, было принято решение о его сносе.

Отметим, что семьи, лишившиеся крова в результате трагедии, уже получили сертификаты на новое жилье из расчета 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр утраченного жилья.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда