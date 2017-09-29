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Роспотребнадзор проконтролирует температуру в волгоградских больницах и детсадах Печать
29.09.2017 15:18

Роспотребнадзор проконтролирует температуру в волгоградских больницах и детсадах

В связи с наступлением холодного периода года, а также началом эпидемического сезона по гриппу и острым респираторно-вирусным заболеваниям, Роспотребнадзор берет на контроль подготовку к отопительному сезону на объектах социальной инфраструктуры.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Роспотребнадзора, особое внимание ведомство планирует уделить готовности систем отопления к работе в зимний период, а также поддержанию необходимого температурного режима в помещениях больниц и детсадов.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в соответствии с СанПиН, в палатах лечебно-профилактических учреждений допустимая температура воздуха должна составлять 20-26 градусов; в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов оптимальная температура воздуха должна составлять 20-22 градуса; в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций температура воздуха должна составлять не ниже 21-23 градусов и в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей температура воздуха должна составлять не ниже 20 градусов.

По вопросам несоблюдения температурного режима жители Волгоградской области могут обращаться в Управление с жалобой.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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