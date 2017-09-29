В Волжскую колонию попытались ввезти 300 сим-карт для осужденных

В автомобиле 31-летнего жителя Волгограда были найдены 296 сим-карт, 11 сотовых телефонов, 10 зарядных устройств, 3 флешкарты, 2 наушников и плеер.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСИН по региону, запрещенные предметы мужчина спрятал в стенках пластиковых стеклопакетов, которые везли на территорию учреждения.

В результате в отношении нарушителя составили административный протокол. Теперь хитрого волгоградца ждет крупный денежный штраф.

По данному факту проводится проверка.

Юлия Соболева

Фото: УФСИН по Волгоградской области