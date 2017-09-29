ОАО ЕДКММ
В Волжскую колонию попытались ввезти 300 сим-карт для осужденных Печать
29.09.2017 15:40

В Волжскую колонию попытались ввезти 300 сим-карт для осужденных

На контрольно-пропускном пункте исправительной колонии №12 задержали волгоградца с запрещенными предметами.

В автомобиле 31-летнего жителя Волгограда были найдены 296 сим-карт, 11 сотовых телефонов, 10 зарядных устройств, 3 флешкарты, 2 наушников и плеер.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСИН по региону, запрещенные предметы мужчина спрятал в стенках пластиковых стеклопакетов, которые везли на территорию учреждения.

В Волжскую колонию попытались ввезти 300 сим-карт для осужденных

В результате в отношении нарушителя составили административный протокол. Теперь хитрого волгоградца ждет крупный денежный штраф.

По данному факту проводится проверка.

Юлия Соболева
Фото: УФСИН по Волгоградской области

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru