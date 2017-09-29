В Волгоград прибудет оргкомитет FIFA 2018

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», оргкомитет FIFA 2018 прибудет в Волгоград 3 октября.

Еще в августе 2017 года генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что поездки организаторов по городам-участникам ЧМ-2018 начнутся 26 сентября и продлятся до начала октября.

Специалисты FIFA планируют уделить внимание стадионам и другой важной для чемпионата инфраструктуре.

Напомним, что 25 июля Волгоград с рабочим визитом посетил заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко. Он заявил, что объекты в Волгограде строятся по графику.

Однако с позицией чиновника не согласна региональная контрольно-счетная палата. Недавно она опубликовала результаты аудита по строящимся объектам к ЧМ-2018. Согласно отчету, из графика выбились три объекта: тренировочная база «Зенит», очистные сооружения и шоссе Авиаторов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Юлия Соболева

Фото: Стройтрансгаз