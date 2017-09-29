ОАО ЕДКММ
В Волгоград прибудет оргкомитет FIFA 2018 Печать
29.09.2017 16:06

В Волгоград прибудет оргкомитет FIFA 2018

FIFA инспектирует города России, в которых пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», оргкомитет FIFA 2018 прибудет в Волгоград 3 октября.

Еще в августе 2017 года генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что поездки организаторов по городам-участникам ЧМ-2018 начнутся 26 сентября и продлятся до начала октября.

Специалисты FIFA планируют уделить внимание стадионам и другой важной для чемпионата инфраструктуре.

Напомним, что 25 июля Волгоград с рабочим визитом посетил заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко. Он заявил, что объекты в Волгограде строятся по графику.

Однако с позицией чиновника не согласна региональная контрольно-счетная палата. Недавно она опубликовала результаты аудита по строящимся объектам к ЧМ-2018. Согласно отчету, из графика выбились три объекта: тренировочная база «Зенит», очистные сооружения и шоссе Авиаторов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Юлия Соболева
Фото: Стройтрансгаз

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru