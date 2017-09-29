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|В Волгоград прибудет оргкомитет FIFA 2018
|29.09.2017 16:06
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», оргкомитет FIFA 2018 прибудет в Волгоград 3 октября.
Еще в августе 2017 года генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что поездки организаторов по городам-участникам ЧМ-2018 начнутся 26 сентября и продлятся до начала октября.
Специалисты FIFA планируют уделить внимание стадионам и другой важной для чемпионата инфраструктуре.
Напомним, что 25 июля Волгоград с рабочим визитом посетил заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко. Он заявил, что объекты в Волгограде строятся по графику.
Однако с позицией чиновника не согласна региональная контрольно-счетная палата. Недавно она опубликовала результаты аудита по строящимся объектам к ЧМ-2018. Согласно отчету, из графика выбились три объекта: тренировочная база «Зенит», очистные сооружения и шоссе Авиаторов.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Юлия Соболева
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