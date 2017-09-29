

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», запреты гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, которые были запланированы в Волгограде на ноябрь 2016 года, обжалованы в Европейском Суде по правам человека.

Об этом в своей социальной сети рассказал активист Николай Алексеев.

Напомним, в ноябре 2016 года ЛГБТ-активисты подавали заявки на проведение гей-парада и митингов в Волгограде. Тогда ЛГБТ-сообщество планировало провести акции в поддержку толерантного отношения к секс-меньшинствам, а также соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России. Однако городская администрация не согласовала им мероприятия.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress