В Волгоградской области отменили противопожарный режим

Опубликовано постановление об отмене особого противопожарного режима на территории региона. Теперь волгоградцам разрешено посещать леса. Соответствующий документ был размещен сегодня на официальном портале правовой информации. Согласно тексту постановления, с 8.00 29 сентября 2017 года особый противопожарный режим подлежит отмене. Напомним, что впервые особый режим был введен губернатором 3 июля для профилактики и предупреждения случаев возгорания растительности. Он предполагал запрет на пребывание граждан в лесах. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >