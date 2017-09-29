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Волгоградские сироты получат жилье до конца года Печать
29.09.2017 17:21

Волгоградские сироты получат жилье до конца года

В регионе продолжается реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе областного комитета строительства, до конца 2017 года очередникам-сиротам предоставят 293 квартиры.

Для этих целей на территории региона уже приобретено 176 однокомнатных квартир, а в ближайшее время закупят еще 46 жилых помещений.

Сообщается, что на сегодняшний день ключи от собственного жилья получили 70 человек. Еще 56 сирот обзаведутся квартирами к середине октября.

Напомним, для расселения детей-сирот в регионе строят многоэтажки, возводят дома блокированной застройки и предоставляют временное жилье в маневренном фонде.

К слову, недавно специалисты региональной КСП оценили эффективность реализации программы доступного жилья в Волгограде и выявили ряд нарушений.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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