Волгоградские сироты получат жилье до конца года

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе областного комитета строительства, до конца 2017 года очередникам-сиротам предоставят 293 квартиры.

Для этих целей на территории региона уже приобретено 176 однокомнатных квартир, а в ближайшее время закупят еще 46 жилых помещений.

Сообщается, что на сегодняшний день ключи от собственного жилья получили 70 человек. Еще 56 сирот обзаведутся квартирами к середине октября.

Напомним, для расселения детей-сирот в регионе строят многоэтажки, возводят дома блокированной застройки и предоставляют временное жилье в маневренном фонде.

К слову, недавно специалисты региональной КСП оценили эффективность реализации программы доступного жилья в Волгограде и выявили ряд нарушений.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress