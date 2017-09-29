Волгоград плохо приспособлен для передвижения инвалидов

Региональное отделение Общероссийского народного фронта пришло к выводу, что улично-дорожная сеть Волгограда абсолютно не приспособлена для людей с ограниченными возможностями.

Активисты провели рейд совместно с инвалидами-колясочниками и незрячими волгоградцами в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Дзержинском и Советском районах.

Оказалось, что в Волгограде большая часть домов либо совсем не оборудована пандусами, либо оборудована такими, у которых угол подъема не соответствует техническим требованиям. Также в домах ширина дверей и лифтов меньше ширины инвалидной коляски.

На городских улицах препятствие для инвалидов представляют тротуары, на которых грязь, ямы и раскуроченная плитка. Для незрячих людей в городе не на всех востребованных маршрутах установлена тактильная плитка и имеется звуковой сигнал у светофоров.

- По большей части инвалиды сами себе организуют доступную среду – ищут ориентиры и наименее трудные пути к магазинам, аптекам, храмам или заведениям культуры. Проблемы и с общественным транспортом, с остановочными комплексами, в массе своей не оборудованными ни специальными платформами, ни тактильной плиткой, – рассказал активист ОНФ, инвалид-колясочник Владимир Ерофеев.

По результатам проверки «фронтивики» провели совещание с участием чиновников из областной и городской администраций. На мероприятии было сформировано обращение в адрес главы администрации Волгограда и комитета городского хозяйства с просьбой принять соответствующие меры.

Юлия Соболева

Фото: ОНФ по Волгоградской области