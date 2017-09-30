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В Волгограде у ветклиники похитили можжевельник. ВИДЕО Печать
30.09.2017 11:54

В Волгограде у ветклиники похитили можжевельник. ВИДЕО

В центре Волгограда с территории ветклиники злоумышленник утащил декоративное дерево.

Как стало известно "СоцИнформБюро", долгое время рабочие тщательно обустраивали прилегающую в клинике "Аверии" территорию. Главным украшением у центрального входа стало декоративное дерево - можжевельник.

Утром 29 сентября сотрудники пришли на работу и обнаружили, что на месте дерева ничего нет. Оказалось, что можжевельник похитил неизвестный в 3:40.

Работники ветклиники обратились с заявлением в полицию и передали записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время ведется розыск злоумышленника.

Надира Коннова
Фото и видео: ветеринарная клиника "Аверия"

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