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|В Волгограде у ветклиники похитили можжевельник. ВИДЕО
|30.09.2017 11:54
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Как стало известно "СоцИнформБюро", долгое время рабочие тщательно обустраивали прилегающую в клинике "Аверии" территорию. Главным украшением у центрального входа стало декоративное дерево - можжевельник.
Утром 29 сентября сотрудники пришли на работу и обнаружили, что на месте дерева ничего нет. Оказалось, что можжевельник похитил неизвестный в 3:40.
Работники ветклиники обратились с заявлением в полицию и передали записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время ведется розыск злоумышленника.
Надира Коннова
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