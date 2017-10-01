Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе планетария, 4 октября 1957 года началась космическая эра человечества. В этот день в Советском Союзе запутили первый искусственный спутник Земли. С тех пор прошло уже 60 лет, когда человечество с помощью спутников и межпланетных станций осваивает Вселенную.

4 октября в Волгоградском планетарии состоится премьера программы "Так начинался космический век". Специалисты расскажут вогоградцам и гостям города о первых шагах человечества в космос, о том, что достигнуто за 60 лет, о перспективах в познании и освоении космического пространства.

Впервые за 60 лет состоится встреча наблюдателей за полётом первых искусственных спутников Земли, работавших на научной станции, созданной Академии Наук СССР на базе астрономической обсерватории Волгоградского планетария. В этот день в 13:30 перед зданием планетария состоится акция, посвященная празднику с массовым запуском моделей первого искусственного спутника Земли. В 14:00 в Звёздном зале планетария пройдет встреча с лётчиком-космонавтом РФ Авдеевым Сергеем Васильевичем, экс-рекордсменом по пребыванию в космосе (747 суток), который совершил 10 выходов в открытый космос продолжительностью в 42 часа.

- Весь день в фойе планетария будет работать выставка моделей авиационной и космической техники. Кроме того гостей праздника ждет компьютерный имитатор полёта. С 19:00 до 22:00 при ясном небе в обсерватории планетария можно будет понаблюдать астрономические объекты и, может быть, даже искусственные спутники Земли, - отметили организаторы мероприятия.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба Волгоградского планетария