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В Волгограде проходит фестиваль экстремальных видов спорта Печать
01.10.2017 17:12

В Волгограде проходит фестиваль экстремальных видов спорта

На трассе "Максимка" в Советском районе Волгограда проходит Фестиваль экстремальных видов спорта "Трамплин".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, на проходящем в настоящее время в городе мероприятии спортсмены из разных регионов России всех возрастных групп соревнуются за звание победителей Открытого фестиваля по мотоциклетному кроссу 2017 года.

- На мототрек после выступлений опытных спортсменов выйдут юниоры. По итогам двух заездов будут определены победители, которые будут награждены дипломами и кубками, - отметили в мэрии.

В программе, помимо мотоциклетных соревнований, запланированы кольцевые соревнования на внедорожниках. А любители силовых видов спорта могут испытать себя в состязаниях по воркауту и паркуру.

Для болельщиков проходят выступления рок-музыкантов, выставка современных спортивных внедорожников и байков. Кроме того, организаторы подготовили конкурсы и призы от спонсоров.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

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