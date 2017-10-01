В Волгограде проходит фестиваль экстремальных видов спорта

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, на проходящем в настоящее время в городе мероприятии спортсмены из разных регионов России всех возрастных групп соревнуются за звание победителей Открытого фестиваля по мотоциклетному кроссу 2017 года.

- На мототрек после выступлений опытных спортсменов выйдут юниоры. По итогам двух заездов будут определены победители, которые будут награждены дипломами и кубками, - отметили в мэрии.

В программе, помимо мотоциклетных соревнований, запланированы кольцевые соревнования на внедорожниках. А любители силовых видов спорта могут испытать себя в состязаниях по воркауту и паркуру.

Для болельщиков проходят выступления рок-музыкантов, выставка современных спортивных внедорожников и байков. Кроме того, организаторы подготовили конкурсы и призы от спонсоров.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда