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В Волгоградскую область на этой неделе придет тепло Печать
02.10.2017 09:27

В Волгоградскую область на этой неделе придет тепло

С середины наступившей недели жители региона смогут насладиться теплом.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, с середины недели в регион может прийти второе "бабье лето". Длиться оно, правда, будет недолго.

2 и 3 октября в Волгограде и области днем температура воздуха будет около +10 градусов. Ночью воздух в областной столице – около 0, а в районах Волгоградского региона +1...+6ºС, местами до -3ºС. Осадков синоптики в эти дни не прогнозируют.

Со среды, 4 октября, температура днем начнет повышаться. В Волгограде в этот день будет +14ºС, однако ночью по-прежнему около 0ºС. В регионе днем в среду будет до +15ºС, ночью местами до -2°С. Тепло продержится до начала следующей недели. Температура воздуха в эти дни поднимется до +18.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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