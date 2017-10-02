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Исследователи назвали лучшую замену сексу Печать
02.10.2017 09:55

Исследователи назвали лучшую замену сексу

Авторам исследования удалось выяснить, что может приносить большее удовольствие, чем секс.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на исследования компании по разработке нейро-компьютерных интерфейсов MyndPlay, большее удовлетворение, чем секс, может приносить шопинг. При этом, по мнению авторов исследования, совершающих покупки людей можно разделить на две категории.

К первой относятся "вдохновленные покупатели". Они стараются покупать вещи, которые подчеркивают их индивидуальность. Вторую группу составляют люди, которые ходят в магазины исключительно для того, чтобы следовать моде и соответствовать окружению.

Исследователи проанализировали мозговые гамма-ритмы испытуемых и обнаружили, что 84% покупателей из первой группы получают во время шоппинга большее удовольствие, чем во время секса. А вот на вторую категорию поход за покупками производит обратный эффект. Эти люди жалуются на физическую усталость и умственное утомление.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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