Исследователи назвали лучшую замену сексу

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на исследования компании по разработке нейро-компьютерных интерфейсов MyndPlay, большее удовлетворение, чем секс, может приносить шопинг. При этом, по мнению авторов исследования, совершающих покупки людей можно разделить на две категории.

К первой относятся "вдохновленные покупатели". Они стараются покупать вещи, которые подчеркивают их индивидуальность. Вторую группу составляют люди, которые ходят в магазины исключительно для того, чтобы следовать моде и соответствовать окружению.

Исследователи проанализировали мозговые гамма-ритмы испытуемых и обнаружили, что 84% покупателей из первой группы получают во время шоппинга большее удовольствие, чем во время секса. А вот на вторую категорию поход за покупками производит обратный эффект. Эти люди жалуются на физическую усталость и умственное утомление.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress