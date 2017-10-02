Первого октября пользователи "ВКонтакте" и "Одноклассников" столкнулись с ограничениями в прослушивании музыкальных композиций. Как сообщает "СоцИнформБюро", теперь прослушивание музыки в приложении в фоновом режиме, то есть при выключенном экране, доступно на протяжении только одного часа в день. Представители агентства United Media Agency, которое сотрудничает с холдингом Mail.Ru Group, пояснили, что в будущем время бесплатного фонового прослушивания музыки сократится до 30 минут в день. Ограничение будет вводиться постепенно для всех пользователей. Чтобы отменить это ограничение, необходимо оформить подписку в приложении Boom, ежемесячная стоимость которой составляет 149 рублей. Нововведение уже вызвало ряд критических замечаний со стороны пользователей. Жители Волгограда не остались в стороне и выразили свою точку зрения по этому поводу. - То, как работает Mail.ru - это не свинство, и не произвол, как многие наверняка скажут. Это метод управленца, который не понимает, как можно регулировать услугу, но что-то сделать нужно. Действительно, проще, и даже логичнее, было бы просто вырезать всю музыку, как это уже произошло на IOS. Потому что пользоваться музыкой в приложении станет элементарно невозможно. Полчаса в сутки - это даже не десяь песен. А держать все время экран включенным - тоже не выход. И вряд ли найдется индивид, который будет платить. Скорее всего, большая часть пользователей просто уйдет на сторонние приложения, которые еще позволяют и хранить аудио в кэше, и слушать их без ограничений, таким образом, компания просто села в лужу, - считает Вячеслав Агапов. - На самом деле, факт ограничения музыки во "ВКонтакте" говорит о низком профессиональном уровне маркетологов Майл.ру. Основной аудиторией ВК являются молодые люди, которые проводят за прослушиванием аудиозаписей много времени. Тут бы, казалось, и можно нажиться, как посчитал Майл.ру, однако, они не учли своей неискренности на рынке. В результате большое количество людей просто уйдет с мобильного приложения компании или совсем в другую соцсеть. Я, например, официальное мобильное приложение уже удалила, - поделилась Полина Александрова. - Было удобно, не надо было скачивать музыку. Даже mp3-плеер свой забросила, и не знаю, где он валяется, потому что спокойно можно было слушать музыку в телефоне, а теперь - шиш, за все надо платить. Превратили единственную нормальную соцсеть в непонято что, - недоумевает Марина Черкасова. - Не понимаю, с чем связаны такие ограничения. Меня они значительно не коснулись пока что. Но, думаю, это вызовет недовольство у волгоградцев, пользующихся общественным транспортом. Так, в поездках от Тракторного до Красноармейского граждане смогут в полной мере оценить уровень комфорта, которого "достойны", не отвлекаясь на любимую музыку, - шутит Ольга Титова. Напомним, что платная подписка на музыку в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и соцсети "Мой мир" появилась в конце апреля 2017 года. Чтобы слушать музыку бесплатно, пользователям приходилось слушать между треками рекламные вставки. Подписка работает в веб-версиях и мобильных приложениях. Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress < Предыдущая Следующая >