Волгоградцы жалуются на ущемление потребительских прав



Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, в сентябре этого года по «горячей линии» в региональный Роспотребнадзор обратились 181 человек.

В основном волгоградцы жаловались на качество продовольственных и непродовольственных товаров. Таких обращений поступило 21 и 73 соответственно.

Также, 16 жителей региона оказались недовольны условиями проживания в домах. Еще 4 человека пожаловались на условия воспитания и обучения.

Кроме того, волгоградцы негативно высказались о нарушении правил оказания услуг ЖКХ, бытовом обслуживании населения. Об этом заявили 8 и 7 человек соответственно.

Добавим, что на транспортные и банковские услуги пожаловались всего по 2 человека, а медициной остался недоволен всего 1 человек.

В этой связи, напомним, недавно ОНФ совместно с общественниками провел независимую проверку качества услуг, оказываемых в нескольких медучреждениях Волгограда, и выявил ряд недочетов.

По всем обращениям были даны устные разъяснения в рамках компетенции Роспотребнадзора.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress