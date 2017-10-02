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Волгоградцы жалуются на ущемление потребительских прав Печать
02.10.2017 14:03

Волгоградцы жалуются на ущемление потребительских прав

Роспотребнадзор опубликовал результаты анализа работы собственной «горячей линии» за сентябрь 2017 года.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, в сентябре этого года по «горячей линии» в региональный Роспотребнадзор обратились 181 человек.

В основном волгоградцы жаловались на качество продовольственных и непродовольственных товаров. Таких обращений поступило 21 и 73 соответственно.

Также, 16 жителей региона оказались недовольны условиями проживания в домах. Еще 4 человека пожаловались на условия воспитания и обучения.

Кроме того, волгоградцы негативно высказались о нарушении правил оказания услуг ЖКХ, бытовом обслуживании населения. Об этом заявили 8 и 7 человек соответственно.

Добавим, что на транспортные и банковские услуги пожаловались всего по 2 человека, а медициной остался недоволен всего 1 человек.

В этой связи, напомним, недавно ОНФ совместно с общественниками провел независимую проверку качества услуг, оказываемых в нескольких медучреждениях Волгограда, и выявил ряд недочетов.

По всем обращениям были даны устные разъяснения в рамках компетенции Роспотребнадзора.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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