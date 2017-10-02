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|В Волгограде с 3 октября по набережной будет запрещен проезд автомобилей
|02.10.2017 15:32
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, в период проведения работ по строительству примыкания к нулевой Продольной магистрали будет ограничено движение транспортных средств.
Автодорога будет закрыта для проезда с 6:00 3 октября до 24:00 31 октября по ул. Набережной им. 62-й Армии в границах от улицы 7-й Гвардейской до улицы им. Землянского, а также ул. им. Землянского в границах от Набережной 62-й Армии до проспекта им. В.И. Ленина.
Объехать данный участок можно будет по автомобильным дорогам улицы 7-й Гвардейской и проспекта им. В.И. Ленина.
Надира Коннова
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