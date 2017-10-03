На митинг против застройки поймы реки Царица пришли 10 человек
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|В Волгограде Астраханский мост засветится 5 октября
|03.10.2017 09:31
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Ранее автор серии видео "Волгоградсверху" Александр Блинков показал волгоградцам завораживающий вид сияющего огнями Астраханского моста. Укрепленные на мосту металлические кронштейны со светодиодными светильниками отображают огромное количество оттенков цветовой палитры, существующей в природе, сообщает "СоцИнформБюро"
Напомним, что тестирование подсветки началось в конце августа. Однако многие горожане этого великолепия не оценили. Так как подсвеченной оказалась только нижняя часть моста, яркие цвета не видят пешеходы и автомобилисты.
Подсветку моста, которая заработает в постоянном режиме с 5 октября, приурочили к открытию интерактивного музея "Россия - Моя история", расположенного в пойме реки Царицы. На благоустройство первой части поймы в дальнейшем потребуется еще около месяца. Завершить все работы планируется до 1 ноября текущего года. Открытие музея станет началом освоения всей поймы реки Царицы.
Оценить экспозиции нового культурного объекта гости и жители Волгограда смогут уже 6 октября. В честь открытия музея для посетителей будет организована развлекательная программа.
Отметим, что получить одобрение у горожан на строительство трех гостиниц в пойме реки Царицы администрации Волгограда удалось со второй попытки. Однако некоторые волгоградцы остались недовольны таким проектом и поэтому решили организовать экологический митинг. Скромное мероприятие прошло днем 1 октября перед зданием Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе. На площади Металлургов без учета журналистов собрались не более 10 человек. Мероприятие должно было продлиться до 18:00, однако из-за дождя, малого количества людей и разрядившегося громковорителя было принято решение свернуть митинг уже через час.
Надира Коннова
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