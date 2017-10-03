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В Волгограде Астраханский мост засветится 5 октября Печать
03.10.2017 09:31

В Волгограде Астраханский мост засветится 5 октября

С четверга декоративная подсветка на мосту заработает в постоянном режиме.

Ранее автор серии видео "Волгоградсверху" Александр Блинков показал волгоградцам завораживающий вид сияющего огнями Астраханского моста. Укрепленные на мосту металлические кронштейны со светодиодными светильниками отображают огромное количество оттенков цветовой палитры, существующей в природе, сообщает "СоцИнформБюро"

Напомним, что тестирование подсветки началось в конце августа. Однако многие горожане этого великолепия не оценили. Так как подсвеченной оказалась только нижняя часть моста, яркие цвета не видят пешеходы и автомобилисты.

Подсветку моста, которая заработает в постоянном режиме с 5 октября, приурочили к открытию интерактивного музея "Россия - Моя история", расположенного в пойме реки Царицы. На благоустройство первой части поймы в дальнейшем потребуется еще около месяца. Завершить все работы планируется до 1 ноября текущего года. Открытие музея станет началом освоения всей поймы реки Царицы.

Оценить экспозиции нового культурного объекта гости и жители Волгограда смогут уже 6 октября. В честь открытия музея для посетителей будет организована развлекательная программа.

Отметим, что получить одобрение у горожан на строительство трех гостиниц в пойме реки Царицы администрации Волгограда удалось со второй попытки. Однако некоторые волгоградцы остались недовольны таким проектом и поэтому решили организовать экологический митинг. Скромное мероприятие прошло днем 1 октября перед зданием Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе. На площади Металлургов без учета журналистов собрались не более 10 человек. Мероприятие должно было продлиться до 18:00, однако из-за дождя, малого количества людей и разрядившегося громковорителя было принято решение свернуть митинг уже через час.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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