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|В Волжском объявили карантин по бешенству
|03.10.2017 10:25
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Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на постановление губернатора, карантин будет установлен в жилом массиве, включающем улицы 27-ю Песчаную, 28-ю Песчаную и 29-ю Песчаную садоводческого товарищества «Химик» на острове Зеленый.
Карантин будет длиться до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством на обозначенной территории.
За это время региональному комитету ветеринарии предписано ликвидировать очаг заболевания, а облздраву провести меры профилактики по его распространению.
В документе отмечается, что по условиям карантина запрещается вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, проводить выставки собак и кошек на данной территории, а также торговать домашними животными и производить отлов диких животных в вышеуказанной жилой зоне.
Отметим, что с начала года в Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных и несвоевременным проведением их отлова.
Юлия Соболева
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