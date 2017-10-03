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Под Волгоградом в жутком ДТП с Камазом погибли пассажиры внедорожника Печать
03.10.2017 10:41

Под Волгоградом в жутком ДТП с Камазом погибли пассажиры внедорожника

В Новоаннинском районе водитель Камаза не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 3 часа ночи 40-летний водитель на автомашине "Камаз-65117" следовал по федеральной автодороге "Москва-Волгоград" со стороны Волгограда. На 693 км трассы водитель тягача не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомашиной "Тойота Лэнд Крузер 200" под управлением 54-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры внедорожника 32 и 34 лет от полученных травм скончались на месте аварии.

- Водителя Камаза задержали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова
ИА "СоцИнформБюро"

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