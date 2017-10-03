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|Проект реконструкции шоссе Авиаторов переделают за 20 миллионов рублей
|03.10.2017 11:32
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Соответствующая заявка появилась накануне на официальном портале госзакупок.
Согласно размещенной документации, в проект реконструкции многострадального шоссе Авиаторов внесут изменения за 19 миллионов 987 тысяч рублей. Деньги будут выделены из областной казны.
В техническом задании указано, что до 20 ноября подрядчик должен будет предоставить новый проект с учетом генерального плана Волгограда и комплексной транспортной схемы города.
Напомним, что контракт на реконструкцию шоссе был подписан еще 2015 году с компанией «Дорстройсервис». За 2,5 миллиарда рублей подрядчик должен был реконструировать около 10 километров дороги.
Однако доделать начатое компания не смогла из-за многочисленных проблем в проекте. Чиновники сначала не слушали подрядчика, а затем и вовсе разорвали контракт.
Вскоре был определен другой подрядчик для завершения работ. Им стала самарская компания «ТрансСервис». За выполнение работы она должна будет получить 1 миллиард 278 миллионов рублей.
Отметим, что в проекте завершение ремонта запланировано на 1 декабря 2017 года.
Юлия Соболева
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