Проект реконструкции шоссе Авиаторов переделают за 20 миллионов рублей

Соответствующая заявка появилась накануне на официальном портале госзакупок.

Согласно размещенной документации, в проект реконструкции многострадального шоссе Авиаторов внесут изменения за 19 миллионов 987 тысяч рублей. Деньги будут выделены из областной казны.

В техническом задании указано, что до 20 ноября подрядчик должен будет предоставить новый проект с учетом генерального плана Волгограда и комплексной транспортной схемы города.

Напомним, что контракт на реконструкцию шоссе был подписан еще 2015 году с компанией «Дорстройсервис». За 2,5 миллиарда рублей подрядчик должен был реконструировать около 10 километров дороги.

Однако доделать начатое компания не смогла из-за многочисленных проблем в проекте. Чиновники сначала не слушали подрядчика, а затем и вовсе разорвали контракт.

Вскоре был определен другой подрядчик для завершения работ. Им стала самарская компания «ТрансСервис». За выполнение работы она должна будет получить 1 миллиард 278 миллионов рублей.

Отметим, что в проекте завершение ремонта запланировано на 1 декабря 2017 года.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»