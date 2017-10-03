В Волгограде более 100 военнослужащих совершили 40-километровый марш-бросок

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ЮВО, военнослужащие прошли "обкатку" танками, выполнили нормативы по прохождению огненно-штурмовой полосы, научились организовывать охрану и оборону полевого лагеря, готовить пищу в полевых условиях и оказывать первую медицинскую помощь.

Финальным этапом "курсов выживания" стал 40-километровый марш-бросок по пересеченной местности. Основное внимание в обучении было уделено огневой, тактической и военно-медицинской подготовкам, атакже защите от оружия массового поражения.

- Данные курсы позволяют максимально объективно проверить уровень подготовки военнослужащих по контракту, степень их мотивации и адаптации к непростым условиям службы, - отметили в пресс-службе Южного военного округа.

Всего на базе отдельного учебного железнодорожного батальона в Волгограде в этом году "курсы выживания" пройдут около 2,5 тыс. военнослужащих.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба Южного военного округа