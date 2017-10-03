ОАО ЕДКММ
В Волгограде более 100 военнослужащих совершили 40-километровый марш-бросок Печать
03.10.2017 11:35

В Волгограде более 100 военнослужащих совершили 40-километровый марш-бросок

На базе отдельного учебного железнодорожного батальона в Волгограде более 100 военнослужащих по контракту ЮВО сдали зачеты и экзамены по окончании сборов по программе "курса выживания".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ЮВО, военнослужащие прошли "обкатку" танками, выполнили нормативы по прохождению огненно-штурмовой полосы, научились организовывать охрану и оборону полевого лагеря, готовить пищу в полевых условиях и оказывать первую медицинскую помощь.

Финальным этапом "курсов выживания" стал 40-километровый марш-бросок по пересеченной местности. Основное внимание в обучении было уделено огневой, тактической и военно-медицинской подготовкам, атакже защите от оружия массового поражения.

- Данные курсы позволяют максимально объективно проверить уровень подготовки военнослужащих по контракту, степень их мотивации и адаптации к непростым условиям службы, - отметили в пресс-службе Южного военного округа.

Всего на базе отдельного учебного железнодорожного батальона в Волгограде в этом году "курсы выживания" пройдут около 2,5 тыс. военнослужащих.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба Южного военного округа

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru