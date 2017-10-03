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Под Волгоградом полицейские отпустили тысячу раков Печать
03.10.2017 12:23

Под Волгоградом полицейские отпустили тысячу раков

В Калачевском районе правоохранители провели спецрейд по браконьерам.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального главка МВД России, в Калачевском районе проведен специальный рейд по декриминализации оборота водных биологических ресурсов.

Так, в акватории Верхнего Плеса Цимлянского водохранилища возле хутора Рюмин стражи порядка задержали 37-летнего местного жителя. У него изъяли лодку, мотор, сети и незаконный улов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит серьезное наказание от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме этого, в ходе траления водной акватории было обнаружено и изъято 120 раконакопителей, откуда были извлечены и отпущены около 1,5 тысячи незаконно добытых раков.

Напомним, на прошлой неделе на трассе в Иловлинском районе дорожные полицейские остановили тонированный внедорожник, загруженный живыми раками. Задержанный водитель утверждал, что раков он купил в Астраханской области. Однако документально подтвердить он это не смог.

Также, в начале сентября в устье реки Аксенец сотрудники рыбинспекции обнаружили тринадцать раколовок.

Полина Макарова
ФОТО: ГУ МВД России по региону

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