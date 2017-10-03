Волгоградцев приглашают на фестиваль пива

Стать участниками масштабного фестиваля пива волгоградцы смогут 7 октября в музее заповеднике «Старая Сарепта».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе музея, для гостей «Октоберфеста» проведут экскурсию и расскажут об истории пивоварения в Сарепте с начала XVIII века.

В винном подвале волгоградцы смогут увидеть, как 200 лет назад варили и хранили пенный напиток.

«Октоберфест» будет включать в себя дегустацию пива, а также традиционные песни и развлечения.

Вход на праздник будет разрешен только лицам старше 18 лет. Предварительная запись обязательна.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress