В Городищенском районе поисковики восстановили имя защитника Сталинграда

Как стало известно "СоцИнформБюро", "Поисковое движение России - Сталинград" во время осенней "Вахты памяти" обнаружило медальон, по которому удалось восстановить личность бойца. Медальон принадлежал младшему лейтенанту Михаилу Матвеевичу Левицкому 1918 года рождения, погибшему 25 сентября 1942 года.

Михаил Левицкий был солдатом 107-й отдельной танковой бригады, сформированной в июне 1942 года в Воронеже, которая с августа по ноябрь 1942 года в составе войск 1-й гвардейской армии Сталинградского (затем Донского) фронта вела упорные оборонительные бои под Сталинградом.

Анна Павлова

фото: Поисковое движение России - Сталинград