Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе суда, истец обратился к управляющей компании, указав в иске, что в декабре по пути в СК "СОГАЗ" упал на скользкой дороге во дворе дома на правую руку, почувствовал острую боль и понял, что сломал её.

В СК "СОГАЗ" куда он пришел, ему вызвали карету скорой помощи. Мужчину доставили в травмпункт поликлиники, где ему на руку наложили гипс. Волгоградцу пришлось целый месяц ходить в гипсе, затем разрабатывать руку, однако это оказалось малоэффективным. До сих пор рука у мужчины не восстановилась, действия его ограничены, он до сих пор испытывает сильные боли.

В своем иске мужчина попросил взыскать с ответчика в возмещение морального вреда 60 тысяч рублей.

- Суд принял во внимание степень вины нарушителя и степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями истца, которому был причинен вред. Исковые требования истца удовлетворены и в его пользу с ООО "УК "Волга-КомСервис" взыскана компенсация морального вреда в размере 60 тысяч рублей, - уточнили в Тракторозаводском районном суде Волгограде.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"