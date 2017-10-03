ОАО ЕДКММ
Депутаты предложили освобождать от транспортного налога владельцев угнанных авто Печать
03.10.2017 14:08

Депутаты предложили освобождать от транспортного налога владельцев угнанных авто

На рассмотрение нижней палаты парламента поступил проект закона, уточняющий порядок освобождения от налогообложения находящихся в розыске транспортных средств.

Как сообщает "СоцИнформБюро", на сегодняшний день владелец угнанного транспортного средства должен ежегодно подтверждать факт угона или кражи соответствующим документом. В пояснительной записке отмечается, что "в противном случае происходит начисление транспортного налога на фактически угнанное транспортное средство, что является недопустимым".

Законопроект предлагает освободить транспортные средства, которые находятся в розыске, от налогообложения, причем начиная со дня подтверждения факта их угона и заканчивая днем возвращения авто законному владельцу.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru