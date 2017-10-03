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|Депутаты предложили освобождать от транспортного налога владельцев угнанных авто
|03.10.2017 14:08
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Как сообщает "СоцИнформБюро", на сегодняшний день владелец угнанного транспортного средства должен ежегодно подтверждать факт угона или кражи соответствующим документом. В пояснительной записке отмечается, что "в противном случае происходит начисление транспортного налога на фактически угнанное транспортное средство, что является недопустимым".
Законопроект предлагает освободить транспортные средства, которые находятся в розыске, от налогообложения, причем начиная со дня подтверждения факта их угона и заканчивая днем возвращения авто законному владельцу.
Надира Коннова
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