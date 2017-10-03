Депутаты предложили освобождать от транспортного налога владельцев угнанных авто

Как сообщает "СоцИнформБюро", на сегодняшний день владелец угнанного транспортного средства должен ежегодно подтверждать факт угона или кражи соответствующим документом. В пояснительной записке отмечается, что "в противном случае происходит начисление транспортного налога на фактически угнанное транспортное средство, что является недопустимым".

Законопроект предлагает освободить транспортные средства, которые находятся в розыске, от налогообложения, причем начиная со дня подтверждения факта их угона и заканчивая днем возвращения авто законному владельцу.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России