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На ЖД переезде под Волгоградом установят покореженную в ДТП машину Печать
03.10.2017 14:12

На ЖД переезде под Волгоградом установят покореженную в ДТП машину

Автомобиль после аварии поставят в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий.

Такая машина будет весь октябрь напоминать водителям, проезжающим через переезд на станции Урюпино, о необходимости соблюдения ПДД.

Как сообщили ИА "СоцИнформБюро" в пресс-службе Приволжской железной дороги, цель профилактической акции – обратить внимание водителей на осторожность при вождении.

Пострадавшую машину установят на переезде, оборудованном световой сигнализацией и резинокордовым настилом.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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