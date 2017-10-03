На ЖД переезде под Волгоградом установят покореженную в ДТП машину

Такая машина будет весь октябрь напоминать водителям, проезжающим через переезд на станции Урюпино, о необходимости соблюдения ПДД.

Как сообщили ИА "СоцИнформБюро" в пресс-службе Приволжской железной дороги, цель профилактической акции – обратить внимание водителей на осторожность при вождении.

Пострадавшую машину установят на переезде, оборудованном световой сигнализацией и резинокордовым настилом.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress