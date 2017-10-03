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Под Волгоградом ликвидировали аварийный участок трассы Печать
03.10.2017 14:59

Под Волгоградом ликвидировали аварийный участок трассы

В Светлоярском районе оборудовали освящением и разметкой поворот, на котором за прошлый год произошло около девяти ДТП с тяжелыми последствиями.

В Волгоградской области ведется работа по выявлению участков концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В результате анализа один из таких участков был обнаружен в Светлоярском районе на 68 км автомобильной дороги «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск».

За прошедший год там произошло 9 автомобильных аварий, в которых погиб 1 человек и 15 серьезно пострадали.

Основной причиной столкновений и опрокидывания являлось несоблюдение водителями скоростного режима на опасном повороте.

В целях профилактики на аварийном участке установили барьеры и сигнальные столбики, нанесли дорожную разметку термопластиком. Также дорогу оборудовали освещением и светодиодными знаками.

- Реализация выше указанных инженерных мероприятий позволит предотвратить совершение дорожно-транспортных происшествий и создаст безопасные условия движения для водителей, - пояснили в областном комитете дорожного хозяйства.

Юлия Соболева
Фото: Комитет транспорта и дорожного хозяйства

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