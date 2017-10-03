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|Под Волгоградом ликвидировали аварийный участок трассы
|03.10.2017 14:59
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В Волгоградской области ведется работа по выявлению участков концентрации дорожно-транспортных происшествий.
В результате анализа один из таких участков был обнаружен в Светлоярском районе на 68 км автомобильной дороги «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск».
За прошедший год там произошло 9 автомобильных аварий, в которых погиб 1 человек и 15 серьезно пострадали.
Основной причиной столкновений и опрокидывания являлось несоблюдение водителями скоростного режима на опасном повороте.
В целях профилактики на аварийном участке установили барьеры и сигнальные столбики, нанесли дорожную разметку термопластиком. Также дорогу оборудовали освещением и светодиодными знаками.
- Реализация выше указанных инженерных мероприятий позволит предотвратить совершение дорожно-транспортных происшествий и создаст безопасные условия движения для водителей, - пояснили в областном комитете дорожного хозяйства.
Юлия Соболева
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