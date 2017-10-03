В Волгограде итальянка покажет моноспектакль на языке тела

Как сообщает "СоцИнформБюро", в Волгограде состоится показ необычного моноспектакля. Выступление состоится в рамках Дней итальянского кино в России от фестиваля RIFF.

Независимый театральный проект рассказывает трогательную и жизнеутверждающую историю русской эмигрантки. Сюжет основан на реальных воспоминаниях из жизни русских эмигрантов. Его премьера состоялась в Москве в феврале 2015 года.

Российско-итальянская актриса Ирене Мускара не только исполняет главную роль в спектакле, но и является автором текста, а также режиссером проекта.

Моноспектакль "GATE A33" состоится 7 октября в 18:00 в креативном пространстве "Икра".

Анна Павлова

ФОТО: Комитет культуры Волгоградской области