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В Волгограде итальянка покажет моноспектакль на языке тела Печать
03.10.2017 15:38

В Волгограде итальянка покажет моноспектакль на языке тела

Актриса из Италии Ирене Мускара расскажет трагическую историю русской эмигрантки.

Как сообщает "СоцИнформБюро", в Волгограде состоится показ необычного моноспектакля. Выступление состоится в рамках Дней итальянского кино в России от фестиваля RIFF.

Независимый театральный проект рассказывает трогательную и жизнеутверждающую историю русской эмигрантки. Сюжет основан на реальных воспоминаниях из жизни русских эмигрантов. Его премьера состоялась в Москве в феврале 2015 года.

Российско-итальянская актриса Ирене Мускара не только исполняет главную роль в спектакле, но и является автором текста, а также режиссером проекта.

Моноспектакль "GATE A33" состоится 7 октября в 18:00 в креативном пространстве "Икра".

Анна Павлова
ФОТО: Комитет культуры Волгоградской области

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