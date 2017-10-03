Комиссия FIFA одобрила темпы строительства «Волгоград-Арены»

Оргкомитет FIFA 2018 прибыл для инспекции в Волгоград сегодня, 3 октября. Его визит в город-герой состоялся в рамках проверки готовности городов-участников в Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», Волгоград стал шестым городом, который проверяли представители FIFA.

Первым делом оргкомитет осмотрел строящийся стадион, чтоб оценить его готовность.

- Основная задача нашего визита – посмотреть стадион для того чтобы обсудить и принять финальное решение по тому, как будет работать объект в дни матчей. Как выстроить потоки болельщиков, правильно использовать инфраструктуру для того, чтобы зрителям было комфортно, удобно и все получили удовольствие, - сообщил журналистам операционный директор Оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Годунов.

В целом ревизоры оценили стадион положительно. Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что не видит рисков для срыва сроков сдачи стадиона.

Однако он сообщил, что вокруг стадиона должно появиться еще много временной инфраструктуры.

- Мы не видим причин для срыва сроков и уверены, что стадион будет сдан в срок. В апреле и мае пройдут тестовые матчи, и они позволят нам проверить стадион и всю прилегающую инфраструктуру, - сообщил футбольный эксперт.

Внешний вид газона на стадионе, который начали засеивать 14 сентября, Колину Смиту понравился. Заместитель губернатора Евгений Харичкин рассказал в ходе инспекции, что траву на днях первый раз подстригли и всё идет в плановом режиме.

Подрядчик «Стройтрансгаз» пообещал завершить все работы на спортивном объекте полностью к концу ноября. Далее начнутся пусконаладочные работы.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»