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В начале ноября россиян ждет три выходных дня Печать
03.10.2017 16:49

В начале ноября россиян ждет три выходных дня

Федеральная служба по труду и занятости сообщает о переносе выходного в честь Дня народного единства на понедельник.

4 ноября в России отмечают относительно новый праздник День народного единства.

С 2005 года этот день официально признан выходным, однако в этом году 4 ноября выпадает на субботу.

- 4 ноября переносится на ближайший рабочий день, понедельник 6 ноября также будет выходным. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу 3 ноября сокращается на 1 час, - сообщил руководитель Роструда Иван Шкловец.

Получается, что в первую неделю ноября россияне смогут отдохнуть сразу три выходных дня подряд: 4, 5 и 6 ноября.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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