В начале ноября россиян ждет три выходных дня

4 ноября в России отмечают относительно новый праздник День народного единства.

С 2005 года этот день официально признан выходным, однако в этом году 4 ноября выпадает на субботу.

- 4 ноября переносится на ближайший рабочий день, понедельник 6 ноября также будет выходным. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу 3 ноября сокращается на 1 час, - сообщил руководитель Роструда Иван Шкловец.

Получается, что в первую неделю ноября россияне смогут отдохнуть сразу три выходных дня подряд: 4, 5 и 6 ноября.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»