В Волжском на нескольких улицах сняли карантин по бешенству



Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на постановление губернатора, в городе-спутнике сняли карантин по бешенству в жилом массиве, включающем многоквартирные дома 13а, 13б, 13г, 15, 19а на бульваре Профсоюзов.

Карантин длился здесь в течение 2 месяцев. За это время региональный комитет ветеринарии должен был ликвидировать очаг заболевания, а облздрав провести меры профилактики по его распространению.

Отметим, что с начала года в Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных и несвоевременным проведением их отлова.

Так, накануне в Волжском карантин установили в жилом массиве, включающем улицы 27-ю Песчаную, 28-ю Песчаную и 29-ю Песчаную садоводческого товарищества «Химик» на острове Зеленый. Также комитет ветеринарии продолжает работу против распространения бешенства в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Полина Макарова

Фото: globallookpress