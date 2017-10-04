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В Волжском на нескольких улицах сняли карантин по бешенству Печать
04.10.2017 09:25

В Волжском на нескольких улицах сняли карантин по бешенству

Губернатор Волгоградской области подписал постановление о снятии карантина по бешенству на территории Волжского.


Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на постановление губернатора, в городе-спутнике сняли карантин по бешенству в жилом массиве, включающем многоквартирные дома 13а, 13б, 13г, 15, 19а на бульваре Профсоюзов.

Карантин длился здесь в течение 2 месяцев. За это время региональный комитет ветеринарии должен был ликвидировать очаг заболевания, а облздрав провести меры профилактики по его распространению.

Отметим, что с начала года в Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных и несвоевременным проведением их отлова.

Так, накануне в Волжском карантин установили в жилом массиве, включающем улицы 27-ю Песчаную, 28-ю Песчаную и 29-ю Песчаную садоводческого товарищества «Химик» на острове Зеленый. Также комитет ветеринарии продолжает работу против распространения бешенства в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Полина Макарова
Фото: globallookpress

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