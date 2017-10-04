В регионе проходят медицинские профилактические акции

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на обладминистрацию, работа медицинских бригад была организована во Всемирный день сердца. В крупных торговых центрах Волгограда, Волжского, Камышина и районных муниципальных центрах каждый желающий мог пройти обследование на выявление сердечно-сосудистых заболеваний. По итогам акции удалось выявить более тысячи факторов риска развития заболеваний, на обследование направили 150 человек.

В медицинских палатках и тематических кабинетах проводилось электрокардиографическое обследование пациентов, кроме того врачи-терапевты, врачи-неврологи по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний дали жителям региона свои консультации.

Отметим, что подобные акции в Волгоградской области проводятся регулярно. Всего же с начала года в регионе проведено более 10 крупномасштабных профилактических акций.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области