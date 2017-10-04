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В Волгограде представители турбизнеса России обменяются опытом Печать
04.10.2017 10:17

В Волгограде представители турбизнеса России обменяются опытом

С 5 по 8 октября в Волгограде будут обмениваться опытом в сфере туризма представители туристических компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Воронежа, Анапы и других городов России.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгоградской области, по итогам мероприятия планируется заключение ряда соглашений по реализации совместных туристических проектов.

В обладминистрации отметили, что это уже второе крупное туристическое мероприятие, которое проходит в нашем регионе в этом году. В мае в городе проходила "Неделя туризма в Волгоградской области 2017".

В рамках октябрьской деловой программы запланированы посещения туроператорами памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом Кургане, музея "Память", музея-панорамы "Сталинградская битва", планетария, музея-заповедника "Старая Сарепта", краеведческого музея и других знаковых мест города-героя. Кроме того, участники встречи посетят волгоградские гостиницы.

- Турпоток в Волгоградской области в 2016 году вырос на 10 процентов по сравнению с 2015 годом и превысил 900 тысяч человек. По прогнозам в 2017 году эта цифра увеличится до 1 миллиона человек, - отметили в администрации региона.

Напомним, что по данным Национального туристического рейтинга Волгоград занимает лишь 27 место. 2017 год начался не очень удачно для туристического потенциала Волгограда. Так, в марте Волгоградская область "отличилась" на XII Международной туристической выставке "Интурмаркет-2017" в московском выставочном центре "Крокус Экспо". В отличие от других регионов, которые сделали яркие стенды-презентации, под вывеской "Волгоградская область" одиноко стояли два стула и стол.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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