В Волгограде представители турбизнеса России обменяются опытом

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгоградской области, по итогам мероприятия планируется заключение ряда соглашений по реализации совместных туристических проектов.

В обладминистрации отметили, что это уже второе крупное туристическое мероприятие, которое проходит в нашем регионе в этом году. В мае в городе проходила "Неделя туризма в Волгоградской области 2017".

В рамках октябрьской деловой программы запланированы посещения туроператорами памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом Кургане, музея "Память", музея-панорамы "Сталинградская битва", планетария, музея-заповедника "Старая Сарепта", краеведческого музея и других знаковых мест города-героя. Кроме того, участники встречи посетят волгоградские гостиницы.

- Турпоток в Волгоградской области в 2016 году вырос на 10 процентов по сравнению с 2015 годом и превысил 900 тысяч человек. По прогнозам в 2017 году эта цифра увеличится до 1 миллиона человек, - отметили в администрации региона.

Напомним, что по данным Национального туристического рейтинга Волгоград занимает лишь 27 место. 2017 год начался не очень удачно для туристического потенциала Волгограда. Так, в марте Волгоградская область "отличилась" на XII Международной туристической выставке "Интурмаркет-2017" в московском выставочном центре "Крокус Экспо". В отличие от других регионов, которые сделали яркие стенды-презентации, под вывеской "Волгоградская область" одиноко стояли два стула и стол.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"