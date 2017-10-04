ОАО ЕДКММ
В Волгограде потеплеет до +20 градусов Печать
04.10.2017 10:49

В Волгограде потеплеет до +20 градусов

Синоптики передают, что бабье лето придет в Волгоград на ближайших выходных.

Как сообщает Гидрометцентр России, теплой и солнечной погодой порадуют горожан выходные дни. Температура воздуха постепенно начнет повышаться уже с завтрашнего дня.

В четверг потеплеет до +16, однако ночью температура воздуха все равно будет около 0 градусов. Далее в пятницу станет еще теплее: +19 днем и +8 ночью.

Самым теплым днем станет суббота, 7 октября. Горожане смогут насладиться температурой в +20 градусов. В воскресенье столбик термометра покажет уже +19.

Все дни осадков не ожидается, но возможна переменная облачность.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru