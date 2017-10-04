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|В Волгограде потеплеет до +20 градусов
|04.10.2017 10:49
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Как сообщает Гидрометцентр России, теплой и солнечной погодой порадуют горожан выходные дни. Температура воздуха постепенно начнет повышаться уже с завтрашнего дня.
В четверг потеплеет до +16, однако ночью температура воздуха все равно будет около 0 градусов. Далее в пятницу станет еще теплее: +19 днем и +8 ночью.
Самым теплым днем станет суббота, 7 октября. Горожане смогут насладиться температурой в +20 градусов. В воскресенье столбик термометра покажет уже +19.
Все дни осадков не ожидается, но возможна переменная облачность.
Юлия Соболева
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