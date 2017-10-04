В Волгограде потеплеет до +20 градусов

Как сообщает Гидрометцентр России, теплой и солнечной погодой порадуют горожан выходные дни. Температура воздуха постепенно начнет повышаться уже с завтрашнего дня.

В четверг потеплеет до +16, однако ночью температура воздуха все равно будет около 0 градусов. Далее в пятницу станет еще теплее: +19 днем и +8 ночью.

Самым теплым днем станет суббота, 7 октября. Горожане смогут насладиться температурой в +20 градусов. В воскресенье столбик термометра покажет уже +19.

Все дни осадков не ожидается, но возможна переменная облачность.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress